Жительница Прикамья выигрышем в лотерею пополнила свой бюджет на 5 млн рублей

Прикамье пополнилось еще одним миллионером. Счастливый лотерейный билет купила кладовщик одного из предприятий региона. Женщина сделала выигрышную ставку за несколько минут до начала розыгрыша.

Как призналась победительница, она давно мечтала о крупном выигрыше и регулярно участвовала в лотереях. До этого самой большой ее удачей оказались 40 тыс. руб.

Сообщение о победе пришло пермячке в мобильное приложение лотереи. Сначала она подумала о выигрыше не более тысячи, увидев сумму, не поверила своим глазам. Ее сомнения окончательно развеял звонок на горячую линию.

Миллионерша из Прикамья и дальше планирует участвовать в лотереях и надеется повторить успех. Одним из секретов своей удачи она назвала анализ результатов розыгрышей и частоты выпадения чисел.

Около двух недель назад директор магазина косметики из Перми выиграла в лотерею 1 млн рублей. Пермячка потратит выигрыш на частичное погашение кредита.

