Банки повышают доходность по вкладам на фоне снижения ключевой ставки

Фото: ВТБ

В конце мая 2026 года ряд крупных банков повысил ставки по краткосрочным рублевым вкладам, несмотря на продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Одним из последних условия пересмотрел ВТБ — изменения вступили в силу с 29 мая в преддверии ПМЭФ-26. Ранее ставки корректировали и другие игроки рынка.

Эксперты отмечают, что рост доходности по депозитам связан прежде всего с потребностью банков в ликвидности в сезон налоговых выплат и дивидендов. Дополнительное влияние оказывает ужесточение нормативных требований со стороны регулятора. При этом высокая маржинальность розничного кредитования позволяет банкам сохранять привлекательные условия по депозитам. Еще одна причина — стремление привлечь средства клиентов до возможного снижения ставок в дальнейшем.

«Свыше 80% депозитов клиенты ВТБ сегодня размещают на сроки до 4 месяцев, поэтому мы приняли решение улучшить условия по ним. Самая высокая ставка — для тех, кто уже сделал ВТБ основным финансовым партнером», — заявил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Для вкладчиков текущая ситуация означает возможность разместить средства на короткий срок с относительно высокой доходностью. Наиболее выгодные условия, как правило, доступны зарплатным и постоянным клиентам банков. Также на рынке появляются новые форматы накопительных продуктов, включая семейные счета.

По оценке ВТБ, к концу апреля 2026 года объем средств населения на накопительных продуктах в России достиг 67,2 трлн рублей. За год показатель вырос на 13%. Аналитики считают, что конкуренция банков за привлечение краткосрочных средств сохранится в ближайшие месяцы, после чего ставки начнут постепенно снижаться вслед за ключевой.