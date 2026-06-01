В Прикамье первая неделя лета будет теплой и дождливой

Пермский ЦГИС рассказал о погоде на первую неделю лета с 1 по 7 июня. Будет тепло и дождливо. Синоптики прогнозируют ежедневные кратковременные дожди. Наиболее интенсивные осадки пройдут в дневное время с локальными с грозами без сильного ветра.

В Перми ночная температура воздуха ожидается на уровне +8...+10 градусов, днем от +18 до +20 градусов. В пятницу потеплеет до +22 градусов.

На территории Пермского края ночью прогнозируют температуру воздуха от +6 до +11 градусов, днем – от +17 до +22 градусов. К выходным воздух повсеместно прогреется до +20...+25 градусов.

Метеорологи «Яндекс Погода» рассказали о лете 2026 в Перми. Для составления прогноза погоды сервис использовал ИИ-технологии «Метеум».

