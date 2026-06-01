Метеорологи «Яндекс Погода» рассказали о лете 2026 в Перми

Метеорологи «Яндекс Погода» рассказали о наступившем лете 2026 года в мегаполисах России. Для составления прогноза погоды популярный сервис использовал ИИ-технологии «Метеум». Главные погодные новости ждут жителей городов Сибири и Урала, включая Пермь.

Метеорологи прогнозируют превышение климатической температурной нормы В Екатеринбурге обновятся 30-летние сезонные тепловые рекорд, в Новосибирске, Омске и Челябинске – 10-летние рекордов. Сильнее всего заметят разницу жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Челябинска. На Европейской территории России особенно тёплыми будут июнь и август.

В Перми лето 2026 года с большой вероятностью станет самым жарким за последние 5 лет, плюсовые температуры заметно превысят климатическую норму. Особенно жарким прогнозируется июнь.

Суммарное количество осадков ожидается строго в пределах климатической нормы и будет сопоставимо с показателями прошлого года. В помесячном разрезе метеорологи «Яндекс Погода» увидели более интересную ситуацию. В августе может быть побит 5-летний рекорд осадков. Он станет самым дождливым за все лето. По сравнению с 2025 годом, июнь прогнозируют более засушливым, зато июль и август – более влажными.

Ранее «КП-Пермь» рассказала о прогнозе погоды на лето от еще одного популярного метеопортала. По его прогнозу, предстоящее лето окажется без аномальной жары и сильных осадков.

В любом случае, лето пришло и это факт!

