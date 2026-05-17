Без аномальной жары и сильных осадков: Каким будет лето 2026 года в Прикамье

Ведущий мировой метеопортал World Weather составил предварительный прогноз погоды на лето 2026 года в Пермском крае. Три летних месяца не принесут аномальную жару и сильные осадки.

Июнь 2026 года в Пермском крае

В июне 2026 года средняя дневная температура воздуха составит около +19 градусов, ночью в пределах +13,6 градусов. Первая декада месяца окажется относительно прохладной с температурой +18…20 градусов. Во второй декаде станет чуть теплее от +20 до +22 градусов. Значительное потепление ждет пермяков к концу месяца – от +22 до +25 градусов. Значительных осадков не ожидается.

Июль 2026 года в Пермском крае

Самой теплой в Прикамье станет макушка лета. Воздух в июле 2026 года прогреется до +23…+26 градусов. Дожди вероятны в середине месяца. Средняя температура воздуха днем составит +23,9 градуса, ночью +16,8 градуса. Наиболее теплой станет вторая декада июля.

Август 2026 года в Пермском крае

Предстоящий август 2026 года станет заметно прохладнее к концу месяца. При этом, температура воздуха останется комфортной в пределах +20…+22 градусов. Ударной по теплу станет первая декада августа, тепло плавно перейдет с июля, когда столбик термометра покажет от +22 до +24 градусов.

Средняя температура днем окажется в пределах +21 градуса, ночью +15,2 градуса. Летнее тепло пойдет на убыл ближе к сентябрю – от 16 до +18 градусов. Количество осадков останется на уровне июля.

Средние показатели трех месяцев лета в Перми

Согласно информации портала «Погода и климат», норма среднемесячной температуры июня в Перми составляет +16,2 градуса, осадков – 89 мм. В июле средние показатели следующие: по температуре воздуха +18,5 градуса, осадкам – 78 мм. В завершающем лето августе температура воздуха по многолетним метеонаблюдениям составляет +15,6 градуса, сумма осадков – 88 мм.

