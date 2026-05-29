В Прикамье 1 июня введут восьмой с начала года запрет на продажу алкоголя

В соответствии с постановлением краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных образований на всей территории Прикамья установили дополнительные дни на запрет розничной продажи алкогольной продукции. С начала этого года трезвые дни в регионе уже вводили восемь раз.

Очередной запрет на розничную продажу алкоголя вступит 1 июня в Международные день защиты детей. В июне их будет еще два: 12 июня – в День России, 27 июня – в День молодежи. Полный список праздников и выходных дней в предстоящем июне опубликовала Государственная инспекция труда по Пермскому краю. В первом месяце лета жителей Прикамья ждут длинные выходные дни.

Больше трезвых дней было только в прошедшем мае: 1 мая – в Праздник весны и труда, 9 мая – в День Победы, 26 мая – школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая – в День пограничника. Еще ранее запрет вводили: 7 января – в Рождество, 23 февраля – в День защитника Отечества, 8 марта – в Международный женский день.

Запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Прикамья действует за исключением оказания услуг общественного питания. Нарушение ограничений влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц – 20-40 тыс. руб., на юридических лиц – 100-300 тыс. руб.

В Пермском крае с 1 марта 2026 года также сократили время розничной продажи алкоголя. Теперь алкоголь можно покупать только с 08:00 до 22:00.

