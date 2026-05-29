Краевая инспекция труда рассказала о праздниках и выходных в июне

Фото: Государственная инспекция труда в Пермском крае

Государственная инспекция труда в Пермском крае напомнила о длинных выходных в июне. Жители Прикамья также могут поздравить близких и друзей с профессиональными праздниками.

В честь Дня России 12 июня объявлено нерабочим праздничным днем. Отдыхать предстоит три дня подряд - с 12 по 14 июня. Предпраздничный рабочий день 11 июня официально сокращен на один час.

В июне можно отметить сразу несколько профессиональных праздников: 5 июня – День эколога, 7 июня – День мелиоратора, 8 июня – День социального работника, 14 июня – День работников легкой промышленности, 21 июня – День медицинского работника, 25 июня – День моряка (мореплавателя), 29 июня – День кораблестроителя.

В последнюю субботу июня в России отметят День молодежи. В этом году праздник выпадает на 27 июня.

