Исследование: каждый четвертый уралец хотел бы получать зарплату раз в неделю

26% работающих жителей Уральского федерального округа хотели бы получать заработную плату еженедельно, тогда как фактически большинство работодателей выплачивают деньги дважды в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, проведенного в преддверии ПМЭФ-2026.

Согласно результатам исследования*, 58% опрошенных получают зарплату два раза в месяц, каждый пятый – раз в месяц. Еженедельно выплаты получают только 3% респондентов, ежедневно – 4%.

Однако, как показал опрос ВТБ, многие хотели бы получать зарплату чаще, чем сейчас. Около 26% респондентов – раз в неделю, каждый десятый (12%) – ежедневно, 2% – по факту выполненных работ. Основной причиной желания получать фактически заработанные средства с большей частотой жители УрФО назвали лучшее управление повседневными расходами и повышение финансовой стабильности. Около половины опрошенных банком также отметили, что частота выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.

«Запрос россиян на более частую выплату зарплаты – это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты – в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Исследование проводилось в мае и охватило 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет по всей России в городах с населением от 100 тыс. человек.