В Перми наградили победителей олимпиады ПНИПУ по физике и математике

Межрегиональная олимпиада по физике и математике помогает увеличить шансы будущих абитуриентов на поступление в один из ведущих инженерных вузов страны. Она проводится ежегодно при поддержке Министерства образования и науки Пермского края и Компании «ЛУКОЙЛ». В этом году в олимпиаде приняли участие около 300 школьников из разных регионов России.

По итогам первого тура продолжить участие в испытании смогли 40 человек. Лучшие результаты показали абитуриенты из Пермского края, Республики Коми, Астраханской, Волгоградской и Тюменской области.

10 победителей получат дополнительные 10 баллов при поступлении в Образовательный центр г. Когалым или на любую специальность горно-нефтяного факультета Пермского Политеха.

Для ребят была организована экскурсия в Музей пермской нефти и встреча с выпускником Корпоративной группы «ЛУКОЙЛА» Пермского Политеха Александром Логиновым. Сейчас он успешно работает геологом в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». А всего в обществе трудятся более тысячи выпускников ПНИПУ.