Волго-Вятский банк проанализировал стоимость суточной аренды квартир в городах проведения Зеленого Марафона

В 2026 году «СберПрайм Зелёный Марафон» состоится уже в 13-й раз. Мероприятие пройдёт при поддержке подписки СберПрайм в 60 городах России. Чтобы заранее изучить трассу и без проблем добраться до старта в день марафона, участники из других городов могут снять жильё недалеко от места проведения забега.

Накануне ежегодного спортивного, благотворительного и семейного праздника аналитики Волго-Вятского банка Сбербанка изучили стоимость суточной аренды жилья в девяти городах проведения забега. На основе анализа предложений на витрине Домклик24, стоимость суточной аренды квартиры начинается от 2300 рублей.

В Нижнем Новгороде сутки аренды однокомнатной квартиры будут стоить от 3738 рублей. Главным событием развлекательной части Зеленого Марафона станет выступление популярной группы «Интонация».

Маршрут в Казани пройдет вдоль набережной реки Казанки по Кремлевской набережной, Трасса здесь позволит насладиться панорамным видом на реку и Кремль. Снять квартиру в городе можно от 4614 рублей за сутки.

Забег в Перми пройдёт на центральной набережной Камы у Большого амфитеатра — это три небольших замкнутых круга по ровной трассе с видом на камскую гладь, городские огни и современную архитектуру амфитеатра, без машин, светофоров и резких перепадов высот. Аренда квартиры в городе будет стоить от 2900 рублей за сутки.

В Ижевске дистанция для бегунов пройдёт в парке имени Кирова.Большинство предложений по аренде квартиры здесь начинаются от 2300 рублей.

По Московской набережной вдоль Волги продет дистанция в Чебоксарах .Аренда квартиры в городе будет стоить от 2875 рублей.

Забег во Владимире состоится на территории парка культуры и отдыха «Добросельский». Снять квартиру в городе на время участия в забеге можно от 2500 рублей в сутки.

В Кирове традиционной площадкой для проведения мероприятия станет Кочуровский парк. Здесь, как и во Владимире, участников дистанции ожидает забега по уютным парковым аллеям. На Домклик24 представлены варианты квартир в аренду от 2530 рублей за сутки.

На Патриаршей площади в сторону Воскресенского моста ждет участников дистанций Зеленого Марафона в Йошкар-Оле. Аренда квартиры в городе будет стоить от 4000 рублей за сутки.

Забег в Саранске пройдёт на территории стадиона Мордовия Арена — одной из главных спортивных площадок города, а основная трасса будет проложена по живописной набережной реки Инсар. Здесь большинство предложений начинаются от 2875 рублей.

