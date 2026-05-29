НовостиЭкономика29 мая 2026 8:45

Суд вернул в собственность государства объекты ОАО «Порт Пермь» на 1 млрд рублей

Апелляционный суд удовлетворил требования краевой прокуратуры
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры Пермского края о признании недействительными договоров купли-продажи 19 земельных участков и объектов инженерно-портовой инфраструктуры ОАО «Порт Пермь». Компания их заключила с краевым управлением Росимущества.

По иску прокуратуры в собственность Российской Федерации возвращены объекты общей стоимостью около 1 млрд руб. Их истребовали в собственность государства из незаконного владения организаций. Они получили имущество по сделкам в связи с установлением корпоративного контроля недобросовестного иностранного инвестора над деятельностью ОАО «Порт Пермь».

«Суд согласился с позицией надзорного органа и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу», – сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

