В Пермском крае ликвидировали крупный лесной пожар на площади 14,3 гектара

Кадр с видео: ГБУ ПК «Гослесхоз»

В Прикамье с 27 мая по 29 мая ликвидировали четыре лесных пожара. Самый крупный произошел на территории Красновишерского лесничества. Его площадь составила 14,3 га.

В Колвинском лесничестве пожар захватил 2,5 га территории, Чердынском лесничестве – 0,5 га, Осинском лесничестве – 0,3 га. Лесные пожары ликвидировали парашютисты-десантники Ныробского отделения при участии сотрудников Красновишерского лесничества, Осинского и Чердынского лесничеств, лесопожарных станций ГБУ ПК «Гослесхоз» и арендаторов лесных участков.

«Все возгорания локализовали и потушили в первые сутки. Огнеборцы не допустили распространения огня. Сотрудники авиаотделений, лесопожарных станций и региональной диспетчерской службы находятся в боевой готовности в пожароопасный период для сохранения Пермских лесов», – отметил руководитель ГБУ ПК «Гослесхоз» Олег Лавров.

В настоящее время действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет. Ранее краевое Минприроды сообщило о ликвидации лесного пожара на территории Очерского лесничества. С начала пожароопасного сезона на территории Прикамья произошло 17 лесных пожаров на общей площади 24,77 га.

