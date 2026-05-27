НовостиПроисшествия27 мая 2026 7:39

На территории Прикамья ликвидировали 13-й с начала сезона лесной пожар

Возгорание леса произошло на территории Очерского лесничества
Павел ШАТРОВ

Фото: Михаил ДЕНИСОВ.

Краевое Минприроды сообщило о ликвидации лесного пожара 26 мая на территории Очерского лесничества. Площадь возгорания составила 0,01 га.

В ликвидации пожара приняли участие сотрудники Очерского участкового лесничества, пожарной части №77, ООО «Стройдеталькомплект» и четыре единицы техники.

С начала пожароопасного сезона на территории Прикамья произошло 13 лесных пожаров на общей площади 7,14 га. Действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет.

Один из крупных лесных пожаров произошел 24 мая в Закамском лесничестве, когда горели 3 га леса.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru