На территории Прикамья ликвидировали 13-й с начала сезона лесной пожар

Фото: Михаил ДЕНИСОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое Минприроды сообщило о ликвидации лесного пожара 26 мая на территории Очерского лесничества. Площадь возгорания составила 0,01 га.

В ликвидации пожара приняли участие сотрудники Очерского участкового лесничества, пожарной части №77, ООО «Стройдеталькомплект» и четыре единицы техники.

С начала пожароопасного сезона на территории Прикамья произошло 13 лесных пожаров на общей площади 7,14 га. Действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет.

Один из крупных лесных пожаров произошел 24 мая в Закамском лесничестве, когда горели 3 га леса.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru