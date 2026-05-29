В Прикамье устранили не менее 100 обрывов проводов на 600 км воздушных линий

Фото: пресс-служба Пермского филиала ПАО «Россети Урал»

В Пермском крае энергетики компании «Россети Урал» продолжают устранять последствия третьей волны урагана. Сильный ветер вечером 28 мая повредил ЛЭП в нескольких муниципалитетах. В ночь с линий электропередачи сняли более 350 упавших деревьев.

Аварийные бригады осмотрели около 600 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ. Энергетики устранили не менее 100 обрывов проводов, взамен поврежденных установили более 40 новых опор.

Экстренные меры позволили к утру 29 мая восстановить электроснабжение 60% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей.

