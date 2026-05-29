Краевое МинЖКХ сообщило о восстановлении электроснабжения 60% потребителей

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

В Пермском крае продолжается восстановление электроснабжения потребителей региона после удара стихии 28 мая. Сильный шквал повредил линии электропередач в Березниковском, Соликамском и Чусовском округах, на севере Коми-Пермяцкого округа.

По данным краевого МинЖКХ на 08:00 29 мая, восстановлено электроснабжение 60% потребителей, пострадавших от ураганного ветра вчерашним вечером. Энергетики вели работы всю ночь.

«На поврежденных энергообъектах привлечены более 200 специалистов, задействовано свыше 75 единиц спецтехники Пермского филиала «Россети Урал», а также местные аварийно-спасательные службы», – сообщило краевое ведомство.

В Березниковском округе без электроэнергии остались 29 больших и малых населенных пунктов.

Ремонтные бригады убирают завалы деревьев для доступа к поврежденным энергообъектам, меняют опоры, восстанавливают оборванные провода.

«Для подачи электроэнергии социально значимым объектам и объектам жизнеобеспечения используются передвижные дизельные электростанции. От резервных источников электроснабжения запитаны больницы и насосные станции в селах Коса и Пожва», – дополнили в министерстве.

