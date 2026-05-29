В Перми на Троицу введут временные остановки общественного транспорта

Православные Прикамья встретят Троицкую родительскую субботу и праздник Святой Троицы (пятидесятница). Городские власти 30 и 31 мая введут временные остановки по пути следования нескольких автобусных маршрутов.

На выходные выпадут дни всеобщего поминовения усопших. По традиции, часть жителей Перми посетит кладбища города.

Автобусы маршрутов №1, №5, №8, №13, №14, №33, №61 и №75 будут останавливаться у южного кладбища; №22, №23, №32 и №58 – вблизи кладбища «Банная гора». На маршруте №46 увеличат количество рейсов.

Среди других изменений – перенос с 29 мая трамвайных остановок на ул. Борчанинова в Перми. Это связано с капитальным ремонтом улицы.

