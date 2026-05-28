В Перми с 29 мая перенесут трамвайные остановки на улице Борчанинова

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

В Перми продолжается реконструкция ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина. На время дорожных работ поэтапно перекрываются ее участки. Подрядчик с 29 мая перейдет на реконструкцию участка между улицами Екатерининской и Луначарского.

На время временного ограничения движения транспорта по 3 августа изменятся маршруты следования автобусов №1, №2, №15, №20, №54, №67 и №74. По информации городского департамента транспорта, остановочные пункты «Универсам» и «Улица Ленина» временно не будут обслуживать.

Ограничения не затронут движение трамваев маршрутов №4, №5, №7 и №12. При этом, перенесут трамвайные остановки «Универсам»: в направлении ул. Ленина – на новую платформу перекрестка ул. Борчанинова c ул. Екатерининской; в направлении ул. Пушкина – перед перекрестком с ул. Луначарского.

