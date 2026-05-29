В окружных центрах Пермского края отключат телерадиовещание

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 25 по 31 мая. Временно отключат цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, «Радио России».

Под краткосрочные отключения попадут:

– 2 июня с 11:00 до 17:00 Гайны (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

– 2 июня с 11:00 до 17:00 Большая Соснова (РТРС-1, РТРС-2);

– 3 июня с 09:00 до 18:00 Егва (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

– 4 июня с 12:00 до 15:00 Губаха (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России») общей продолжительностью не более 1 часа;

– 4 и 5 июня с 10:00 до 17:00 Соликамск (РТРС-1, РТРС-2) общей продолжительностью до 7 часов;

– 5 июня с 10:00 до 17:00 Красновишерск (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России») общей продолжительностью до 7 часов;

– 5 июня с 11:00 до 17:00 Чермоз (РТРС-1, РТРС-2).

Во время профилактических работ на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.

Возможна отмена или перенос части работ на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.

В Перми 1 июня раскрасят телебашню. Праздничную архитектурную подсветку включат в честь Международного дня защиты детей.

