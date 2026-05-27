В Перми 1 июня раскрасят телебашню и проведут праздники в парках города

Пермь готовится к встрече Международного дня защиты детей. На 1 июня намечены праздничные мероприятия в городских парках. Пермский КРТПЦ включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона.

Подсветка телебашни будет работать с 22:00 до 24:00. Ребят ждут в парках для участия в интерактивных программах. Праздничное событие «Солнце в ладошках» также включит выступление творческих коллективов. В парках «Счастье есть» и «Балатово», сад им. Свердлова гостей приглашают к 12:00, парк им. Чехова – к 13:00.

В Перми с 29 мая по 1 июня пройдет Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Основные события развернутся на городской эспланаде.

Международный день защиты детей учредили в 1949 году. С тех пор его отмечают ежегодно 1 июня.

