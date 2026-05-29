В Верхнекамье третья волна ураганного ветра нарушила электро- и водоснабжение

Фото: Пермского филиала ПАО «Россети Урал»

Во второй половине дня 28 мая сильный шквал достиг населенных пунктов Верхнекамья. Ураган повредил ЛЭП, жители остались без света и воды.

В Березниковском округе без электроэнергии остались 29 больших и малых населенных пунктов. Отдельные локальные проблемы на площадках предприятий устраняются собственными службами промышленных энергетиков. На других работают подразделения компании «Россети Урал».

«На местах уже работает 21 аварийная бригада, 53 человека. Объем повреждений большой. Принято решение задействовать силы из других территорий – запросили дополнительную помощь. Подключили технику и работников наших подведомственных учреждений – «Спецавтохозяйство», «Управление по эксплуатации административных зданий», а также подрядных организаций – сообщил глава Березников Алексей Казачнко.

В ночь на 29 мая энергетики восстановили электроснабжение в Усолье, Турлавах, Пешково, Заполье, Круглом Руднике, Суханово, Пермяково, Дурино, центральной части Березников, Орле, Пыскоре, частично в Чкалово, также запущены в работу скважины в Романово и Пыскоре.

Сильные повреждения также зафиксировали на севере Коми-Пермяцкого округа.

В Чусовском округе энергетики работают круглосуточно над устранением технологических отключений электричества. Десятки бригад на местах и поэтапно устраняют неполадки. Окружные власти поблагодарил жителей за терпение и понимание, попросили просто подождать – свет обязательно вернется в ваши дома.

«По состоянию на 08:00 29 мая восстановлено электроснабжение 60% потребителей в территориях Прикамья, которые пострадали от ураганного ветра накануне вечером. Работы велись всю ночь», – сообщило краевое МинЖКХ.

На поврежденных энергообъекты привлечены более 200 специалистов, задействовано свыше 75 единиц спецтехники Пермского филиала «Россети Урал», а также местные аварийно-спасательные службы.

В компании «Россети Урал» действует особый режим работы, энергетики взаимодействуют с администрациями муниципалитетов, ЕДДС и подразделениями ГО и ЧС.

На помощь персоналу Березниковских электрических сетей выехали семь бригад из Пермских городских, Очерских, Северных и Чайковских электрических сетей. Сотрудники Кунгурских и Чайковских электрических сетей выехали в Чусовские электрические сети. Также на помощь чусовским энергетикам прибудут энергетики Свердловского филиала компании «Россети Урал».

