Бесплатный автобус до Пермской галереи продолжит работу до конца июля

Фото: ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея»

Пермская художественная галерея сообщила о продлении работы бесплатного автобуса с 28 мая по 31 июля. Это стане наиболее актуально в дни проведения Дягилевского фестиваля 2026 на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» в Перми.

Брендированный автобус по-прежнему отправляется от остановки «Улица Ленина» на ул. Сибирской со стороны Театрального сквера до входа в галерею на ул. Советской, 1 (корпус 5).

По будням со вторника по пятницу первый рейс в сторону Пермской галереи отправляется каждый час с 12:00 до 20:00; субботам и воскресеньям – каждые 30 минут с 10:00 до 20:30.

В обратном направлении: по будням – через 50 минут после отправления от остановки «Улица Ленина», в выходные – через 20 минут. Проезд бесплатный.

