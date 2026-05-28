В Прикамье с начала года возбудили 498 дел в отношении должников по алиментам

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

Служба судебных приставов Прикамья продолжает системную работу с неплательщиками алиментов. С начала 2026 года краевого ведомства возбудили 498 уголовных дел в отношении должников.

Суды признали виновными в совершении преступления против собственных детей 233 жителей региона, из которых 12 уже отбывают наказание в местах лишения свободы.

По итогам прошлого года дознаватели ГУФССП России по Пермскому краю по фактам уклонения от уплаты алиментов возбудили 1 459 уголовных дел. После рассмотрения дел суды вынесли 1 137 обвинительных приговоров, 52 должника по алиментам получили реальные сроки лишения свободы.

В первом квартале этого года судебные приставы также возбудили в отношении неплательщиков алиментов 802 административных дела. После их рассмотрения 694 должника привлекли к обязательным работам.

За 2025 год в Прикамье возбуждили 2 447 дел об административных правонарушениях за неуплату средств на содержание детей. Муды привлекли обязательным работам 2 159 должников, 57 – к административным штрафам, 261 – к наказанию в виде административного ареста.

По данным пресс-службы краевого ГУФССП, в 2025 году судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов 2,5 млрд руб., что на 47% больше показателя предыдущего года.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru