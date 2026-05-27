Лесопромышленники помогли подключить к газу третий дом в Уральском

Лесопромышленная группа «Свеза» совместно с властями Пермского края и Нытвенского округа обеспечила пуск газа в третьем многоквартирном доме поселка Уральский. Еще восемь семей получили доступ к природному газу и оборудованию для его использования в квартирах. Большинство жителей дома — сотрудники комбината «Свезы» и члены их семей.

Реализация проекта проходит в рамках программы социально экономического развития (СЭР) Уральского, подписанной сторонами в 2022 году. В 2023 и 2024 годах газификация уже охватила два многоквартирных дома поселка. Работы по подключения третьего дома велись поэтапно. В 2025 году специалисты выполнили врезку в существующий газопровод, а в 2026 году к квартирам жителей подвели газ.

Подготовительные работы организовало унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (УМП ЖКХ) «Уральский». Компания координировала действия жителей и сопровождала прохождение всех необходимых процедур, в том числе регистрацию в Росреестре. Перед пуском газа сотрудники газовой службы провели тщательную проверку: выполнили контроль опрессовки и визуальный осмотр оборудования, подтвердив его готовность к эксплуатации.

Жители получили доступ к газу, оформили договоры на обслуживание внутриквартирного оборудования и прошли инструктаж по его безопасному использованию.

«Газификация многоквартирных домов — один из проектов, который напрямую влияет на качество жизни людей. Для нас особенно важно, что речь идет о семьях жителей Уральского, в том числе наших сотрудников. Мы заинтересованы в том, чтобы программа социально-экономического развития приносила поселку ощутимые результаты и делала условия жизни более комфортными», — прокомментировала Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию группы «Свеза».

За четыре года действия программы СЭР в Уральском реализовано свыше 130 проектов, нацеленных на повышение качества жизни местных жителей.