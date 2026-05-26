Жители Перми теперь могут оплачивать покупки в магазинах сети «Галамарт» бонусами Спасибо

Программа лояльности «СберСпасибо» и федеральная сеть товаров для дома «Галамарт» запустили возможность оплаты покупок бонусами Спасибо. Теперь на кассах всех магазинов сети в Перми бонусами можно оплатить до 99% стоимости товаров.

Чтобы воспользоваться предложением, участнику программы лояльности «СберСпасибо» достаточно совершить покупку на любую сумму и оплатить её картой Сбера. Бонусы списываются по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом предложение действует одновременно с акциями и программой лояльности торговой сети.

«Мы видим, что клиенты всё чаще используют бонусы Спасибо не только для крупных покупок или специальных предложений, но и в обычной жизни — когда нужно купить товары для дома, ремонта или повседневных бытовых задач. Партнёрство с “Галамартом” помогает сделать такие покупки ещё выгоднее и даёт больше возможностей использовать бонусы с максимальной пользой», — отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев.

