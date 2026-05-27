В Прикамье на автовокзале закрыли незаконную точку по торговле табаком

В Пермском крае выявили нарушение законодательства в сфере охраны здоровья жителей региона. В Чайковском специализированная торговая точка по продаже табака размещалась с торца здания автовокзала.

По закону продажа табачных изделий на территориях и в помещениях авто- и железнодорожных вокзалов, в аэропортах, морских и речных портах запрещена. Суд признал деятельность индивидуального предпринимателя незаконной. В судебном решении указали, что такая практика повышает доступность табака для несовершеннолетних и способствует негласной пропаганде его потребления.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по городу Чайковскому. Он обязал предпринимателя прекратить торговлю табачной, никотинососдержащей и альтернативной продукцией.

«Бизнесмен выполнил требование исполнительного документа добровольно. Производство окончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В Пермском крае объявили Неделю отказа от табака. Регион присоединился к акции Всемирной организацией здравоохранения.

