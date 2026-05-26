В Пермском крае объявили Неделю отказа от табака

Пермский край присоединился к Неделе отказа от табака. Акцию приурочили к Всемирному дню без табака. Его ежегодно отмечают 31 мая по инициативе Всемирной организацией здравоохранения. Акция поможет повысить осведомленность населения о вреде курения и поддержать тех, кто стремится избавиться от этой пагубной привычки.

Во всем мире от зависимости к табачным изделиям страдают почти 1,3 млрд человек во всем мире страдают от зависимости к табачным изделиям. Их них ежегодно от связанных с курением болезней умирает около 8 млн человек, включая 1,2 млн пассивных курильщиков.

В России курение является косвенной причиной до 15% всех смертей. Табачный дым содержит более 7 тыс. химических веществ, из которых как минимум 250 вредны, еще 70 – способны вызывать онкологические заболевания, такие как рак легких, гортани, пищевода, мочевого пузыря и другие.

По данным краевого Минздрава, курение входит в число главных факторов предотвратимой смертности. В Прикамье курит каждый четвертый житель, из-за чего табакокурение провоцирует около 9% всех смертей в регионе.

Курение является причиной 90% смертельных исходов от рака легких, бронхов и трахеи. Жизнь человека с никотиновой зависимостью в среднем на девять лет короче, чем у его некурящего сверстника. Рак легких у курильщиков встречается в 10 раз чаще, чем у некурящих. Регулярное проглатывание слюны, содержащей продукты распада никотина, способствует развитию рака полости рта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Курение – это не просто привычка, а болезнь, формирующая устойчивую психологическую и физическую зависимость», – напомнили в Минздраве Пермского края.

Вред от курения начинается с момента употребления первой дозы никотина. Независимо от желания курильщика, продукты горения начинают повреждать клетки организма уже после первых затяжек.

Существует множество эффективных способов избавиться от никотиновой зависимости. Часто они основаны на психологической установке – твердом решении бросить курить. Специальные препараты могут оказать поддержку, но главное – это внутренняя решимость самого человека.

Бросить курить – трудно, но улучшение качества жизни наступит уже через три месяца. Психологическая зависимость практически исчезает через 11 месяцев.

Через год после отказа от курения организм восстанавливается настолько, что риск инсульта снижается на 30%, инфаркта – на 50%, а вероятность развития рака легких и печени – на 80-90%.

В Пермском крае лечением никотиновой зависимости занимаются врачи психиатры-наркологи на бесплатной основе. Диагноз никотиновой зависимости не влечет каких-либо ограничений. Важно помнить: отказаться от курения – это сделать хорошую долгосрочную инвестицию в свое здоровье. Это никогда не поздно. Попробуйте и ощутимое улучшение качества жизни не заставит себя ждать.

