В Перми подпорная стена путепровода у «Мориона» готова на 80%

Кадр с видео: Министерство транспорта Пермского края

Краевой Минтранс рассказал о ходе строительства путепровода у «Мориона» в Перми. Дорожная конструкция на ш. Космонавтов растет на правом направлении дорожного движения.

Металлические балки путепровода уложили со стороны «Гознака» между опорами №3, №4, №5. Сюда вошел и пролет над железнодорожными путями Транссиба. Параллельно идет монтаж каркаса путепровода – поперечных балок и консоли. Подрядчик его частично сделал между опорами №4, №5 и №6.

Не останавливается работа по возведению опор. Уже готовы 15 из 16 промежуточных стоек-«тюльпанов», включая все восемь – на правом направлении, семь – на левом.

Стартовали возведение опоры №1 на правом направлении и подготовка территории для обустройства подходов со стороны «Гознака». Подрядчик приступил к переустройству коммуникаций.

Мостостроители параллельно возводят подпорную стену на подходе со стороны Центрального рынка. Ее готовность составила 80%. Также продолжается продление ул. Строителей под путепровод. Дорога выйдет к ул. Карпинского.

«Техническое открытие половины путепровода намечено на конец этого года», – сообщило краевое ведомство.

