В Перми Камская ГЭС закрыла все водосливные затворы плотины

Камская ГЭС сообщила о закрытии всех 23 затворов водосливной части плотины. Свободный пропуск воды осуществлялся в течение 19 дней с 8 мая. Это позволило предотвратить переполнение Камского водохранилища, а также снизить риск затопления территорий и инфраструктуры Перми.

В створе Камского гидроузла 25 мая приток воды составил 3 860 м³/с, общий среднесуточный расход – 4 165 м³/с. На утро 26 мая отметка верхнего бьефа находилась на уровне 108,5 метра, нижнего бьефа – 90,48 м.

Гидроагрегаты КамГЭС работают на полную нагрузку. Весь объем поступающей воды пропускается через агрегаты станции.

«До 10 июня Камская ГЭС будет работать в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 108,2-108,5 метра без учета сгонно-нагонных ветровых явлений», – дополнили в пресс-службе предприятия.

В середине мая метеорологи сообщили о прохождении пика весеннего половодья в Прикамье. Приток воды в Камское водохранилище начал снижаться.

