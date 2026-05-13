В Прикамье пройден пик весеннего половодья

Пермякам и гостям города надо торопится на набережную Камы. По данным Русгидро, приток воды в Камское водохранилище начал снижаться. Вода так и не успеет затопить легендарный арт-объект «Счастье не за горами» у Речного вокзала. Она лишь начала подступать к знаменитой на всю страну фразе.

Уровень притока воды уже не поднимется из-за очень растянутого во времени характера весеннего половодья. Таяние снега в верховьях Вишеры и Яйвы не сможет компенсировать быстрое снижение уровня воды в других реках Прикамья. Максимальная величина притока не достигла даже 10 тыс. куб. метров в секунду и сейчас находится на отметке близкой к 8,9 тыс. куб. метров в секунду.

На реке самой Вишере пост «Рябинино» первый пик половодья зафиксировал 10 мая. Он оказался ниже прошлогоднего показателя. После начала жаркой погоды в конце наступившей недели сформируется второй пик за счет таяния снега в верхнем течении реки, но он вряд ли будет выше первого.

Портал «Опасные природные явления Пермского края» на основании полученных данных пришел к выводу о завершении весеннего половодья 2026 года. Несмотря на аномально снежную зиму и рекордное количество осадков за ноябрь-март в ряде районов Прикамья половодье почти не сопровождалось какими-либо неблагоприятными явлениями.

«Локальные затопления отмечены лишь в нескольких населенных пунктах края в середине первой и в конце второй декады апреля. Возвраты холодов в апреле и затем отсутствие осадков в первой декаде мая существенно срезали пики половодья, растянув его во времени», – пояснили пермские метеорологи.

