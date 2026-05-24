В конце мая в Перми стартует фестиваль детского кино «Медвежонок»

Фото: скриншот видео с канала губернатора Пермского края в МАКС

С 29 мая по 1 июня в Перми вот уже в четвертый раз пройдет Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». За три дня гостям и жителям города покажут 38 фильмов из 14 государств — России, Азии, Ближнего Востока и Африки.

- По традиции на эспланаде будет работать фестивальный городок. Каждый желающий сможет посетить мастер-классы, пообщаться с актерами и даже пройти актерский кастинг, - напоминает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- 30 мая фестивальная программа откроется встречами с представителями киноиндустрии. Актерское агентство «Талантино» проведет сессию «Как начать путь в кино», где основатель агентства Татьяна Быстрицкая расскажет, как детям сделать первые шаги в профессии. Участниками встречи также станут юные актеры Дмитрий Калихов, Сандра Вострецова и Савелий Кудряшов, которые поделятся личным опытом съемок, - говорится на сайте фестиваля.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru