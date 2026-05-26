МЧС предупреждает о штормовом ветре 27 мая в Пермском крае

Краевое МЧС предупреждает о прохождении на территории Прикамья 27 мая неблагоприятных метеорологических явлениях. Днем местами по краю синоптики прогнозируют грозу и порывы ветра до 22 м/с.

Штормовой ветер может стать причиной обрыва линий электропередач, аварий на системах ЖКХ, заторов и увеличения ДТП. Жителям региона рекомендуют не находиться вблизи деревьев, ЛЭП, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» – со стационарного телефона, «101» и «112» – с мобильного телефона. Вызов бесплатный.

Пермский ЦГМС сообщил о характере погоды 27 мая. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, до +8 градусов – в горных и низменных частях Прикамья. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременный дождь и прогремит гроза.

Похолодание придет в регион 28 мая.

В Прикамье последствия урагана готовы устранять 1 700 сотрудников Россетей. Технологические нарушения 26 мая произошли на нескольких энергообъектах Пермского края.

