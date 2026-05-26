В Прикамье последствия урагана устранят 1 700 сотрудников Россетей

Фото: Пермский филиал ПАО «Россети Урал»

В Пермском крае 26 мая бушевал ураган и штормовой ветер. Гроза и усиление ветра с порывами более 20 метров в секунду стали причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах региона.

Компания «Россети Урал» предпринимает все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. В пермском подразделении ввели режим повышенной готовности. При наличии технической возможности энергетики переводят потребителей на резервные схемы электроснабжения, задействуют резервные источники подачи электроэнергии.

На поиск и ликвидацию повреждений направлены аварийно-восстановительные бригады, оснащенные высокопроходимой спецтехникой. Всего к устранению последствий урагана готовы 300 бригад в составе более 1700 специалистов.

О фактах повреждения энергообъектов и перерывов электроснабжения необходимо сообщать по телефону единого контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-220-0-220 или по короткому номеру «220».

Сегодня губернатор Пермского края выразил соболезнования родным и близким погибшей под упавшим деревом девочки в Чайковском. Глав региона также сообщил о частично сорванных крышах многоквартирных домов в Оханске, повреждении линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru