Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки

В Чайковском днем 26 мая ураган стал причиной гибели 16-летней девочки. Сильные порывы ветра повалили деревья в лесной зоне вблизи с городским пляжем.

Одно из них упало на ребенка. Глава региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Девочка скончалась на месте происшествия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней в результате падения дерева.

Губернатор также сообщил о зафиксированных повреждениях в ряде муниципалитетов из-за неблагоприятных погодных условий. В Оханске частично сорваны крыши многоквартирных домов. Из-за падения деревьев повреждены линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми.

«Поручил главам муниципалитетов оперативно провести мероприятия по защите пострадавших домов от возможных осадков, а Фонду капремонта организовать строительно-монтажные работы в ближайшее время», – дал поручение Дмитрий Махонин.

