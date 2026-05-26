В Пермском крае на пляже девочку убило упавшим деревом

Трагедия прозошла в городе Чайковский Пермского края

Вечером 26 мая в Пермском крае поднялся сильный ветер. Где- то он безобидно сносит с крыш строящихся домов стройматериалы, а где-то валит большие деревья, и это уже приводит к серьезным последствиям. И если в Перми от рухнувших деревьев страдает техника, то в Чайковском гибнут люди. На территорри городского пляжа дерево упало девочку. К несчастью, она погибла. По неофициальным данным, погибшей было 17 лет.

- Возбуждено и расследуеются уголовное дело. Следователь работает на месте происшествия, - сообщили "КП-Пермь" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедию также прокомментировал глава Чайковского Алексей Агафонов. Он подтвердил, что дерево упало из-за сильного ветра.

- Для установления всех обстоятельств происшествия на место выехали все оперативные службы округа, работает оперативный штаб. На месте работают правоохранительные органы. Проводим комиссию по чрезвычайным ситуациям. Также пострадал еще один подросток. Девочка направлена на госпитализацию для оказания необходимой медицинской помощи, - сообщил Агафонов.

