В новой часовне краевого наркодиспансера начнут уроки «Школы трезвости»

Фото: Пермская митрополия РПЦ

В Перми на территории краевого наркологического диспансера 22 мая освятили и открыли часовню в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Открытие часовни прошло по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефоия.

«Часовня станет местом молитвы, духовной поддержки и утешения для пациентов, их близких, а также для медицинских работников учреждения. В ближайшее время при ней начнет работу специальный класс для встреч и духовной поддержки», – сообщила Пермская митрополия РПЦ.

В часовне также планируют проведение консультаций для зависимых и их родственников. Осенью здесь начнет работу «Школа трезвости».

В открытии приняли участие члены Общественного совета при наркодиспансере, участники общины епархиального общества трезвости и представители медицинского сообщества Перми.

Также на прошлой неделе в Кунгуре земляки поздравили главного священника ВМФ России с почетным званием. Уроженец Кунгурского района архимандрит Алексий удостоен звания «Почетный житель города Кронштадта».

