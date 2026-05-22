Архимандрит Алексий удостоен звания «Почетный житель города Кронштадта»

Администрация Кунгурского муниципального округа сообщила о присвоении архимандриту Алексию звания «Почетный житель города Кронштадта». Он является главным священником Военно-Морского флота России, настоятелем Никольского Морского собора в Кронштадте.

Александр Ганьжин (Отец Алексий) родился 12 сентября 1960 года в деревне Курманаево под Кунгуром. В 1979 году окончил Пермское речное училище, в 1979-1981 годах служил в рядах Советской Армии, в 1982-1989 годах – в органах МВД Леноблгорисполкома. С 1989 года – священнослужитель Санкт-Петербургской епархии.

Отец Алексий продолжает участвовать в жизни родного Кунгура. В 2021 году передал в дар землякам якорь, поднятый со дна Балтийского моря. Он принадлежал одному из затонувших военных кораблей. Архимандрит Алексий освятил якорь в Кронштадте и торжественно передал его прибывшей в Кронштадт делегации из Кунгурского округа. Кроме якоря он передал в дар рынду — корабельный колокол.

Отец Алексий не только укрепил духовные связи между двумя городами, но и лично способствовал развитию их сотрудничества. В 2024 году Кунгур и Кронштадт стали городами-побратимами.

«Связь отца Алексия с Кунгуром – это не только память о малой родине, но и живое участие в жизни города, стремление сохранить и приумножить традиции патриотизма и уважения к подвигу моряков. Его деятельность служит ярким примером того, как духовное служение и любовь к родной земле объединяют людей и города, укрепляя их дружбу», – рассказал в администрации округа.

