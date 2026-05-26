В Перми с начала года новоселами отдельных квартир стали 46 детей-сирот

Власти Перми на 2026 год запланировали покупку 137 жилых помещений для детей-сирот. На эти цели из бюджета выделят 623,5 млн руб. Площадь отдельных квартир составляет не менее 28 кв. метров.

С начала года для детей-сирот уже выкупили 72 квартиры, в 45 из них въехали первые новоселы. Еще одну квартиру освободили из муниципального жилого фонда.

В городском управлении жилищных отношений напомнили, дети-сироты и лица из их числа также могут купить собственное жилье за счет жилищного сертификата. Его предоставляет краевое Минтруда. Сертификаты получили 33 человека, из них 23 – реализованы. Сумма сертификата единая по всему Пермскому краю и составляет 4,4 млн руб.

Годом ранее в Перми заключили 168 муниципальных контрактов на закупку жилья для оставшихся без родителей детей. Они вошли в краевые затраты на сумму 857 млн руб.

