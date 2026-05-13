В Прикамье на 2,5% сократилось число нуждающихся в жилье детей-сирот

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Губернатор Пермского рая Дмитрий Махонин 12 мая провел заседание регионального Совета глав муниципальных образований. Одним из главных рассмотренных вопросов стало предоставление сертификатов детям-сиротам и лицам из их числа на приобретение жилья.

Министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил участникам заседания о сокращении по итогам 2025 года численности нуждающихся в жилье детей-сирот на 2,5 % при общероссийском показателе 2,2 %. По словам главы краевого ведомства, в этом году сохранится динамика снижения числа детей-сирот, ожидающих получение жилья.

«В 2025 году новые квартиры получили более 600 ребят. В этом году планируется выдать 283 сертификата. Сегодня сертификаты получили уже 158 человек, из которых 28 воспользовались выплатой и стали собственниками своего жилья», — отметил Павел Фокин.

Размер сертификата единый по всему Пермскому краю и составляет 4,4 млн руб. Это позволяет приобретать достойные по площади и состоянию квартиры без дополнительных вложений. Сумма ежеквартально пересматривается в зависимости от стоимости квадратного метра жилья, определяемой Министерством строительства РФ.

Наибольшее число получателей сертификатов в текущем году окажутся в Перми, Соликамском, Кунгурском, Березниковском, Верещагинском, Октябрьском, Пермском и Кудымкарском муниципальных округах.

Глава региона Дмитрий Махонин по итогам заседания поручил органам местного самоуправления совместно с Территориальными управления Минтруда индивидуально сопровождать каждого участника из числа детей-сирот. Это необходимо делать от момента сбора документов до приобретения жилья.

