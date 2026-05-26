В Перми состоится премьера спектакля по книге Нины Дашевской

Фото предоставлено Театром-Театром

28 мая на детской сцене Театра-Театра состоится премьера спектакля «Тео – театральный капитан» (6+) по книге Нины Дашевской. Постановку для Театра-Тятрика создала режиссёр Сюзанна Классеп. Премьерную серию показов дополнят встречи с автором книги: автограф-сессия и мастер-класс для детей и родителей.

О премьере «Тео – театральный капитан»

Мышонок Тео живёт в оперном театре, любит музыку, обожает читать книги и грезит о далёком море, представляя себя капитаном корабля. Он родился в семье мышей, которые уже много поколений считают театр своим домом: прадедушка очень любил прабабушку, а она – оперу, так они здесь и поселились.

У Тео есть друг – музыкант Костя; с ним они часто мечтают и разговаривают обо всём на свете. Он был единственным из людей, кто знал о мышином семействе, пока однажды прима-балерина не обнаружила в своём костюме прогрызенную дыру. В театре завелись мыши! Под угрозой оказывается не только спектакль, но и спокойная жизнь мышей.

Для работы над спектаклем была приглашена режиссёр Сюзанна Классеп, выпускница мастерской Андрея Могучего в РГИСИ. Она ставила в театрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тобольска, Тюмени, Ачинска и других. О выборе материала и создании инсценировки Сюзанна рассказывает: «Я давно хотела поработать с текстами Нины Дашевской. Мне очень нравится язык автора: простой, ясный и в то же время красивый и музыкальный – она сама музыкант, и это чувствуется в звучании текста. Инсценировку для Театра-Тятрика писала я. С одной стороны, это облегчает работу: можно следовать своему ритму, в момент репетиции понять, что необходимо переписать или дописать. Разумеется, такой вариант адаптации книги для сцены возможен не всегда. Бывают объёмы, которые мне, прежде всего режиссёру, а не драматургу, сложно перерабатывать. Но если чувствую, что справлюсь, инсценирую сама, потому что не хочу терять связь с текстом».

Сюзанна признаётся, что при создании драматургической основы главной сложностью стала необходимость сократить книгу до сценического формата, не потеряв при этом её атмосферу и ключевые смыслы.

Художник-постановщик Анна Горина создала образ театра через восприятие его маленьких жителей – мышей Тео, Тома и Пам, которые рассказывают зрителям свою историю. «Сценография решена как мышиная нора внутри театра, куда мыши приносят найденные предметы. Через этот образ мне хотелось показать театр как живое, сказочное пространство, наполненное деталями и атмосферой игры, особенно близкой детскому восприятию. В сценографии используются элементы, связанные с театральным миром: занавес, гримёрное зеркало, картонный портал, балетный станок, зрительские кресла. Многие объекты выглядят так, будто они взяты прямо из театрального макета, что подчёркивает масштаб пространства и ощущение маленькой мышиной норы», – рассказывает художник-постановщик. Костюмы не привязаны к конкретной исторической эпохе, они решены как условные образы-знаки, через которые передаются характеры персонажей.

В постановке «Тео – театральный капитан» используются элементы предметного и кукольного театра: мышей играют артисты, а людей – куклы. При этом работа Сюзанны Классеп не следует классическим законам кукольного театра. Куклы помогают мышам разыгрывать эту историю подобно тому, как играют дети, в руках которых оживают любые предметы.

Встречи с писательницей Ниной Дашевской

В конце мая зрителей Театра-Тятрика ждёт не только премьера, но и встречи с автором книги «Тео – театральный капитан» – известной российской писательницей Ниной Дашевской. Читатели знают её по произведениям «Зимний мастер», «Я не тормоз», «День числа Пи» и другим.

29 мая в 18:00 состоится автограф-сессия Нины Дашевской. Гости встречи смогут задать вопросы, сделать памятные фотографии и, конечно, подписать книги. А перед показом спектакля/ Нина скажет напутственные слова и вместе со зрителями увидит пермскую премьеру: «В Перми я была впервые как оркестровый музыкант очень давно; потом ездила как писатель в 2018. Всегда казалось, что Пермь – это некоторый важный центр культурного мира, где всегда происходит что-то интересное. Ожиданий от постановки у меня нет, потому что спектакль – это совершенно новое, самостоятельное произведение, и автор его – режиссёр – может делать, что хочет. „Тео“ я видела на разных сценах дважды, а третий раз мы полностью придумали спектакль вместе с режиссёром, но он, к сожалению, пока не состоялся. И это – три очень разных работы. Когда я вижу на сцене дословную иллюстрацию текста – это не очень интересно. Наоборот, всегда важно, что театр привносит в историю. Жду с нетерпением встречи и со спектаклем, и со зрителями, и с городом!».

На следующий день, в Театре-Тятрике Нина Дашевская проведёт мастер-класс «Мой герой путешествует» для детей от 6 до 12 лет и их родителей. Участники будут превращать игру в историю – придумывать сюжеты о путешествии любимых игрушек, питомцев или выдуманных персонажей.

О мастер-классе Нина рассказывает: «Моего героя Тео мне подарили кукольники из Минска, и он объездил со мной много городов и стран. На мастер-классе как раз поговорим о том, как путешествуют наши герои, какие их ждут приключения. И какую жизнь они живут без нас, если потерялись (Тео, например, однажды предпочёл остаться в Тобольске)».