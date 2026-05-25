Защитить себя и других от мошенников поможет обновлённый «Определитель номера» в СберБанк Онлайн

Каждому пользователю СберБанк Онлайн (версия приложения от 17.5 на устройстве Android) стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников. Поможет в этом бесплатный обновлённый сервис «Определитель номера» в мобильном приложении банка. О его новых полезных возможностях Сбер рассказал накануне ПМЭФ-2026.

На главной странице «Определителя номера» теперь доступна история звонков там удобно выбрать и отправить в чёрный список нежелательные номера. Если это действительно мошенник, его телефон будет автоматически заблокирован или помечен соответствующим баннером при входящем звонке у других пользователей. То есть один человек может спасти миллионы других людей. Чтобы избежать ошибок, Сбер такую «разметку» многоэтапно проверяет, включая анализ с помощью искусственного интеллекта.

Сервис «Определитель номера» — это часть антифрод-системы Сбера, с тесной интеграцией по обмену номеров мошенников между крупнейшими банками, операторами связи, маркетплейсами, регуляторами и правоохранительными органами нашей страны.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Каждый из нас может не только защитить себя, но и стать частью общественно полезного дела борьбы с мошенничеством. Многие преступные сценарии начинаются именно со звонка. Злоумышленники меняют сим-карты и используют подменные номера, поэтому скорость их определения крайне важна. Сбер создал удобный инструмент, способный нанести ощутимый удар по мошенникам. Когда человек блокирует подозрительный номер, он помогает миллионам других людей. Это яркий пример взаимопомощи и коллективного цифрового иммунитета. "Определитель номера" один из самых востребованных сервисов безопасности. За прошлый год он проверил миллиард звонков россиянам, а за неполные пять месяцев 2026 года — уже порядка 800 млн звонков».

Что ещё нового в «Определителе номера»

- Настройка блокировки нежелательных звонков стала отдельной кнопкой «Управлять блокировками». Можно выбрать категории абонентов, которые не смогут угрожать вашей безопасности как по телефону, так и в мессенджерах: мошенники, спам и реклама, скрытые номера, иностранные номера, незнакомые номера в мессенджерах.

- В главном меню сервиса теперь находится и раздел «Настроить вид баннера при входящем звонке»: СберКот подскажет, брать трубку или нет. Баннеры-плашки, которые высвечиваются во время звонка, можно настроить под себя — менять их стиль, размер и расположение.

- Появилась кнопка для перехода в сервис «Проверить номер». Здесь можно проверить, включён ли номер в базу как контакт мошенника.

Обновлённый «Определитель номера» бесплатно доступен всем пользователям Android, начиная с версии 17.5 СберБанк Онлайн. Найти сервис просто: нажмите на значок «Щит» на главном экране приложения или зайдите во «Все настройки» → «Безопасность».

«Определитель номера» — сервис безопасности в СберБанк Онлайн, который помогает распознавать подозрительные и нежелательные звонки. Он входит в контур бесплатной комплексной защиты клиентов Сбера вместе с сервисами «Антивирус», «Близкие рядом» и другими настройками безопасности.

Приоритетом Сбера уже 185 лет является безопасность и надёжность. В прошлом году технологии и специалисты Сбера помогли россиянам уберечь от мошенников более 350 млрд рублей. Эффективность антифрод-системы банка 99,99%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК в рамках премии «Лучшая защита от мошенников».

