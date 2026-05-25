Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении дерева на женщину и ребёнка в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему информацию о расследовании происшествия в Перми, где в результате падения дерева пострадали женщина и её малолетняя дочь.

Инцидент произошёл в мае на улице Советской. По имеющимся данным, во время сильного ветра дерево рухнуло на местную жительницу и пятилетнего ребёнка. Обеим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

После случившегося жители района обратили внимание на то, что рядом находятся и другие аварийные деревья, которые могут представлять опасность. По словам горожан, меры по их устранению до сих пор не были приняты.

По факту происшествия следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело и проводят необходимые следственные действия.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Денису Головкину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

