Из-под ветвей доставали очевидцы: в Перми на женщину с ребенком рухнуло дерево

Фото с места происшествия: группа chp_59_perm

В воскресенье, 24 мая, в центре Перми старая липа не выдержала порыва ветра и рухнула на идущих по тротуару пешеходов. ЧП произошло на улице Советской, 35. В этот момент здесь шла в магазин женщина с пятилетней дочкой.

После сильного порыва ветра дерево не выдержало, его ствол сломался, и огромная махина рухнула на тротуар. К счастью, пешеходов не задело мощным стволом, а ударило только ветками, но и этого оказалось немало. Очевидцы вытащили пострадавших из-под ветвей, вызвали им скорую и оказали первую помощь. У пермячки и ее дочери - множественные ушибы и ссадины.

Судя по фото с места происшествия, которые были опубликованы в группе ВКонтакте «ЧП Пермь», ствол обломился у самой земли, рухнув рядом с лавочкой, а ветви дерева ударили женщину по рукам и ногам. К счастью, обе пострадавшие – когда на место приехали врачи «скорой помощи», находились в сознании.

- Женщина от госпитализации отказалась, - сообщили журналистам «КП-Пермь» о состоянии пострадавших в пресс-службе Минздрава Пермского края. - Ребенок осмотрен в приемном отделении больницы, после проведения всех необходимых обследований она была отправлена на амбулаторное лечение.

После травм из-за падения дерева следователи возбудили уголовное дело.

- 24 мая дерево упало на пешеходный тротуар, по которому проходила 33-летняя женщина и ее малолетняя дочь. Пострадавшие получили множественные ушибы и ссадины. Женщине и ее ребенку оказана медицинская помощь. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

