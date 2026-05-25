Александру Бастрыкину представят доклад об избиении двух подростков в Перми

Фото: Следственный комитет России

В центральный аппарат Следственного комитета РФ представят доклад о расследовании обстоятельств хулиганства в отношении несовершеннолетних в Перми. Против двух подозреваемых подростков возбудили уголовное дело.

Причиной для расследования послужила информация, размещенная в социальных сетях города. В видеозаписи видно, как подростки избивают двоих сверстников. Подозреваемые из хулиганских побуждений нанесли удары руками и ногами двум потерпевшим 2009 и 2010 годов рождения.

Личности подростков установлены, их допросили в качестве подозреваемых. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

