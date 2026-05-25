В Перми возбудили дело за самосуд после избиения женщины в автобусе

Фото: Следственное управление СК РФ по Пермскому краю

Следственный комитет России возбудил дело против двух подростков за хулиганство. Ребята жестоко избили своих сверстников. Видеозапись ЧП появилась в соцсетях.

Подозреваемые 2009 и 2010 года рождения из хулиганских побуждений нанесли удары руками и ногами двум потерпевшим одногодкам. Личности напавших подростков установлены, их допросили в качестве подозреваемых.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

В пояснении к распространенной видеозаписи объяснили причину конфликта. Пермские школьники решили отомстить двум подросткам за расправу и издевательствами их друга над женщиной 21 мая в автобусе. Один из пострадавших снимал его действия на телефон, второй громко смеялся за кадром.

Уголовная ответственность виновным по выдвинутому обвинению наступает с 14 лет. Одна из мер наказания – штраф от 500 тыс. до 1 млн руб.

