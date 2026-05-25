Энергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей для 623 многоквартирных домов Перми

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» выполняют плановые гидравлические испытания трубопроводов в городе Перми. В настоящее время в работе теплосети, по которым тепло и горячая вода поступают в 623 много квартирных дома в разных районах краевой столицы. Проверка коммуникаций на прочность и плотность необходима для надёжного теплоснабжения жителей в следующем отопительном сезоне.

«Гидравлические испытания представляют собой наиболее результативный способ проверить, насколько тепловые сети готовы к эксплуатации зимой, и убедиться в их надёжности для выдерживания требуемых нагрузок. С целью сократить временные неудобства для граждан работы согласуются с проведением профилактики во внутридомовых коммуникациях, которую выполняют управляющие компании и ТСЖ», – прокомментировал технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

С 25 мая стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей в микрорайонах Закамск, Владимирский, Данилиха, Рабочий Посёлок. Всего будет проверено 2056 километров сетей.

В соответствии с законодательством управляющие компании и товарищества собственников жилья обязаны предупреждать жителей о сроках отключений горячего водоснабжения. Также уточнить соответствующую информацию можно на интернет-сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире так и не была восстановлена, об этом необходимо сообщить в организацию, которая обслуживает ваш дом. Кроме того, жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по номеру телефона 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания 25.05.2026-29.05.2026

ул. Б. Хмельницкого, 13а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 36, 37, 39;

ул. Ласьвинская, 18, 22а, 28а, 30а, 32, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64а;

ул. Автозаводская, 25, 25а, 26, 26а, 27а, 27, 27/1, 27/2, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 34, 34а, 37;

ул. Астраханская, 3, 5;

ул. Закамская, 20, 22, 24, 24а, 26, 32, 35а, 36, 38;

ул. Кировоградская, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

ул. Магистральная, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 20, 22;

ул. Маршала Рыбалко, 27, 28, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35;

ул. Адмирала Нахимова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 23а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37;

ул. А. Невского, 25, 26, 27, 28, 30, 32.

Гидравлические испытания 26.05.2026-09.06.2026

ул. Коломенская, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24а, 26, 49, 51;

ул. Загарьинская, 3, 6;

ул. Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 14, 14а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30а/1, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40, 40а, 42;

ул. Косьвинская, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13;

ул. Козьмы Минина, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12;

ул. Ординская, 8, 10а;

ул. Краснополянская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 27, 28, 29/5угл., 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;

ул. Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 11а, 15, 17, 19, 19/2а;

ул. Полазненская, 26;

ул. Лиственная, 2;

ул. Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7;

ул. Героев Хасана, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 97, 97а, 105/1, 105/7, 105/19, 105/21, 105/28, 105/43, 105/44, 105/72, 105/73, 105/74, 105/115, 105/115 к. 3, 107а, 107в;

ул. Нейвинская, 1, 9, 10, 10а, 11, 12, 14;

ул. 2-я Нейвинская, 6;

ул. 3-я Нейвинская, 5;

Ашапский переулок, 4;

ул. Бригадирская, 1, 2, 8, 9, 14, 20, 26, 26а;

ул. Г. Овчинникова, 11, 15, 15а, 17, 18, 19, 21, 29а, 29б, 33а, 35а;

ул. Челюскинцев, 2а, 2б, 4, 7;

ул. Связистов, 18, 20, 24, 26, 57;

шоссе Космонавтов, 49, 51, 53, 55, 57;

ул. Кисловодская, 12, 15;

ул. А. Мильчакова, 4, 6, 10, 14, 18.

Гидравлические испытания 27.05.2026-10.06.2026

проспект Комсомольский, 14, 15в, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24;

ул. В. Ленина, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31, 37, 39, 45, 47, 49, 49а, 51;

ул. Газеты «Звезда», 3, 3а, 5, 8, 9, 12, 12а, 13а, 14, 18;

ул. Петропавловская, 17, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30а, 30б, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 46, 51, 54, 55, 55а, 56, 57;

ул. Советская, 21, 22, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 29, 29/1, 32, 33, 36, 39, 39а, 40, 43, 45, 46, 47б, 48, 51, 63, 65а;

ул. Монастырская, 11, 11б, 15, 15а, 21, 23, 23а, 25, 27, 41;

ул. Сибирская, 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 9, 9а, 11;

переулок Тополевый, 5, 10;

ул. В. Куйбышева, 10, 10а, 14;

ул. 25-го Октября, 1, 1а, 3, 4, 5;

ул. М. Горького, 5;

ул. Л. Голева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

ул. Н. Крисанова, 57, 59, 67, 69, 71;

ул. Н. Добролюбова, 1, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. Дружбы, 7, 9, 11, 13;

ул. А. Макаренко, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 28/3;

ул. П. Лумумбы, 2;

ул. Техническая, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7;

ул. И. Тургенева, 6, 8, 10, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41;

ул. С. Халтурина, 2, 4, 6, 8, 8а/1, 10, 12, 14, 16;

ул. КИМ, 17, 19, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 60, 60б, 61, 63, 64, 69, 74, 75, 77, 78, 78а, 81;

ул. В. Лебедева, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 25а, 25б, 26, 28, 32, 34, 34а, 38, 40а, 40, 42, 44, 44а, 46, 48;

ул. Металлистов, 5, 8, 9, 15, 18, 19, 21;

ул. Инженерная, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 10, 12, 14, 15, 17, 17а, 17б, 36;

ул. К. Циолковского, 4, 4б, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 23;

ул. Н. Быстрых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 17;

ул. А. Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Уральская, 69, 69/1, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 101, 103, 105, 108, 109, 111, 113;

ул. Хрустальная, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 28а, 28, 30, 32, 34;

ул. Морская, 6; ул. Индустриализации, 3, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22;

ул. А. Барбюса, 60;

ул. Работницы, 3а;

ул. Авиационная, 5, 51;

ул. В. Фигнер, 1, 2, 3, 5, 5а, 6;

ул. Металлургов, 10;

ул. Р. Землячки, 8;

ул. Б. Вагановых, 3;

ул. Н. Крупской, 25.

Гидравлические испытания 28.05.2026-11.06.2026

ул. Н. Баумана, 16, 17, 22, 24, 24а, 27, 29, 29а, 31, 33;

ул. Братьев Игнатовых, 3, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;

шоссе Космонавтов, 137, 141;

ул. Мира, 70б, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а;

ул. А. Карпинского, 79, 81, 83, 85а, 87, 87а, 87г, 100а, 108, 110, 112, 112а, 112/1;

ул. Подводников, 9, 9а, 11, 20, 80, 88б;

ул. Самолётная, 60, 62, 62а;

ул. Советской Армии, 72, 93;

проспект Декабристов, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 33/3, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43;

ул. В. Засулич, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;

ул. Молодогвардейская, 37.