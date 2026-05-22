ГигаЧат дал советы жителям Пермского края, как подготовиться к Зелёному марафону

До старта ежегодного благотворительного забега СберПрайм Зелёный марафон, который состоится 30 мая, осталось 10 дней. В Перми участники традиционно соберутся на набережной Камы у большого амфитеатра.

Чтобы вы легко преодолели выбранную дистанцию и получили максимум положительных эмоций, мы попросили ИИ-помощника ГигаЧат собрать полезные советы по подготовке.

Постепенное увеличение нагрузки

Самая частая ошибка новичков — резкое увеличение километража. Следуйте правилу 10%: не увеличивайте недельный объём более чем на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Это снижает риск травм и перетренированности.

Разнообразие тренировок

Включите в план не только бег, но и силовые упражнения, растяжку, кросс-тренинг (плавание, велосипед). Это укрепит мышцы-стабилизаторы, улучшит координацию и снизит вероятность травм.

Питание и гидратация

Сбалансируйте рацион: включите сложные углеводы, белки и полезные жиры. За 2–3 часа до тренировки съешьте лёгкую пищу. Во время длинных пробежек (более часа) используйте изотоники или углеводные гели. Пейте воду в течение всего дня, а не только на тренировке.

Восстановление и отдых

Сон — ваш главный союзник. Старайтесь спать не менее 7–8 часов. После тяжёлых тренировок устраивайте дни отдыха или заменяйте бег на лёгкую ходьбу. Для ускорения восстановления используйте массаж, баню или контрастный душ.

Регистрация на забег

Для того чтобы зарегистрироваться самим или записать детей, жителям Пермского края необходимо до 27 мая (включительно) зайти на сайт Зелёного марафона, выбрать из списка городов Пермь, отметить нужную дистанцию и заполнить все необходимые поля. Участие в забеге и регистрация — бесплатные.