В Прикамье за два дня выходных произошло 37 пожаров и 19 ДТП

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В краевом ГУ МЧС рассказали о произошедших пожарах за два прошедших выходных дня на территории региона. Пожарные выезжали на тревожные вызовы 37 раз. Треть из них пришлось на Пермь.

В субботу, 23 мая, ликвидировали 10 пожаров, из них: четыре – в Перми, два – Пермском округе, по одному – Лысьвенском, Березниковском, Краснокамском и Чусовском округах. В воскресенье, 24 мая, их количество увеличилось кратно до 27: семь пожаров – в Перми, четыре – Березниках, по три – Краснокамском и Пермском округах, по два – Добрянском и Чайковском округах, по одному – Соликамском, Кунгурском, Очерском, Оханском, Куединском и Верещагинском округах.

«На пожарах погибших нет, есть травмированный», – сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 19 раз: 14 – 23 мая, пять – 24 мая. В Пермском крае пешехода убило отлетевшей после ДТП машиной. Устроил смертельную аварию 80-летнйи водитель.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru