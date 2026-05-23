В Пермском крае пешехода убило отлетевшей после ДТП машиной

В субботу, 23 мая, в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в 16.04 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь со стороны Перми в сторону Очера ехал 81-летний водитель «Акура».

- Предварительно установлено, что водитель на 1035 км автодороги превысил установленную скорость, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем «Тойота Рав 4». От столкновения автомобиль «Тойота» отбросило на пешехода-женщину 1972 года рождения. Последняя переходила проезжую часть по пешеходному переходу слева направо.

От полученных в ДТП травм пешеход скончалась на месте. Сейчас полицейские устанавливаются все обстоятельства происшествия.

