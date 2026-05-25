На севере Прикамья лежит снег в полметра, на юге объявили купальный сезон

Фото: ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский» | Павел Бахарев

Пермский край является одним из самых уникальных на территории страны. В нем можно заметить сильнейшие погодные контрасты. На юге Прикамья в начале июня объявят купальный сезон, в 600 км к северу только в конце месяца растает снег.

Природный парк «Вишерский» рассказал о продолжении в нем зимы. Сугробы снега показал директор заповедника Павел Бахарев во время рабочей поездки в начале мая на кордон Лиственничный. Часть пути он прошел на лыжах.

«Где-то уже лето, а здесь еще 104 см снега», – говорит Павел Бахарев.

К 18 мая ситуация несколько изменилась, но снег в лесу еще оставался. На кордоне отмечен уровень снега 48 см, в лесу – гораздо больше. По последней информации, уровень снежного покрова снизился до 29 см. Его полный сход произойдет только к концу июня.

