В Чайковском летний купальный сезон откроют в начале июня

В Чайковском сообщили о начале купального сезона. Его установила своим постановлением администрация городского округа. Для купания определили одно место.

Купание на водных объектах общего пользования на территории округа запрещено за исключением Чайковского городского пляжа. Установлены знаки «Купание запрещено». Купальный летний сезон продлится с 8 июня по 31 августа 2026 года.

МКУ «Управление гражданской защиты» сообщило, на время купального сезона на территории пляжа установят спасательный пост.

В Перми пляжный сезон откроют на полмесяца раньше. Администрация города внесла изменения в постановление прошлого года.

